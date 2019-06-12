من أجل حياة أفضل في فصل الصيف

تشتهر أغلبية مناطقنا في الصيف بدرجات الحرارة المُرتفعة التي تجعل الصيف بشكل خاص أصعب الفصول مناخيا على الإطلاق.

وترتفع الحرارة صيفا إلى منتصف الثلاثينات مئوية فوق مساحات واسعة وتزيد أكثر في مناطق الصحراء.

لهذا يجب معرفة طريقة التعامُل المُثلى مع حرارة الصيف وتخفيف وطأة الحرعن أجسادنا خلال الفترة المُقبلة.

يجب تجنب التعرض المُباشر والطويل لأشعة الشمس خلال ساعات الظهروالعصر، وتجنب الوقوف لوقت طويل تحت أشعة الشمس مباشرة خاصة في فترة الظهيرة والعصر.

فذلك سيُساعدك على تجنُب الإصابة بضربات الشمس طيلة فترة الصيف،كما أن ذلك يعني حماية الجلد من الاحتراق.

إغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات النهار لمنع دخول حرارة الشمس القوية إلى المنزل.

ارتداء ملابس مُناسبة ذات ألوان فاتحة عاكسة للحرارة، مريحة مصنوعة من القُطن أو الكتان ذات ألون فاتحة مثل الأبيض.

حيث تعمل الألوان الفاتحة على عكس الأشعة والحرارة.

في حين تعمل الألوان القاتمة، مثل اللون الأسود، على امتصاص الأشعة والحرارة، مما يزيد الشعور بالحر أكثر.

الإكثارمن شرب المياه والمشروبات الباردة والمُرطبة، لأن ذلك يساعد في تخفيض حرارة الجسم وبالتالي استمرار قيام أجهزة الجسم بعملها الطبيعي.

كما يُساعد ذلك في تسهيل عملية التبريد عن طريق إفراز العرق.

يعمل الحر الشديد على تجفيف الأعشاب بشكل شديد، حيث يُصبح من السهل فقدان السيطرة على النيران وبالتالي انتشارها.

لذا يُفضل إحاطة النيران بدائرة من الحجارة تفصل مكان النارعن الأعشاب والأحراش المُحيطةخوفاً من فقدان السيطرة عليها أثناء الأجواء الحارة.

يُفضل الابتعاد تماما عن تناول المأكولات الدسمة أثناء موجات الحر، حيث يُسبب هضم الجسم للدهون فقدان كميات كبيرة من المياه تُسبب العطش الشديد.

وبالتالي ضُعف قدرة الجسم على تبريد نفسه بالتعرق.

كما يُسبب تناول المواد الدسمة ما يُسمى بالتخمة، وحين تجتمع التخمة مع درجات الحرارة العالية، فإن ذلك قد يؤدي إلى الشعور بالإعياء والغثيان.

وربما قد تتدهور الحالة إلى الرغبة في استفراغ الطعاما والإسهال،مما يتسبب في فقدان المياه والأملاح بشكل إضافي من الجسم.

عدم ممارسة الرياضة خلال ساعات النهار، لأن ذلك يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من السوائل والمعادن.

وبالتالي الغيبوبة والصدمة، مع الإكثار من الاستحمام، حمام يومي سريع. يُساعدك على الشعور بالاسترخاء والانتعاش ويُقلل من الشعور بالحرارة.

ناصح