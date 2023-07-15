قناة النهار من أجل مدرسة محترفة..تكوين تحضري للأساتذة المدمجين بقلم قناة النهار نشر في 15 جويلية 2023 - 10:54 شارك غرِّد أرسل 19 0 من أجل مدرسة محترفة..تكوين تحضري للأساتذة المدمجين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Inrr4 اقرأ أيضا صريح جدا: المظاهر خداعة.. قصص حقيقية يرويها الجزائريون قناة النهار 14 جويلية حفيظة بريكي توجه رسالة لكل من ينشر أطباق الشواء في مواقع التواصل الإجتماعي إحترموا مشاعر الناس قناة النهار 28 جوان شاهد.. إستعراض جويّ يزين السماء بألوان الراية الجزائرية في الأكاديمية العسكرية لشرشال قناة النهار 09 جويلية جزائريون: سلالة "سيدوان".. خيار سكان الجنوب الأول لعيد الأضحى قناة النهار 26 جوان رئيس الجمهورية يؤكد اعتماد لون موحد لأغطية اسرة كل المستشفيات قناة النهار 06 جويلية وزير الشؤون الدينية : سجلنا أزيد من 50 حالة وفاة في صفوف الحجاج الجزائريين قناة النهار 03 جويلية شاهد الإمرأة الحديدية تستعرض قوّتها في الجيش الجزائري قناة النهار 09 جويلية عين الدفلى / رغم توفر المياه بالمنقب.. سكان القرنين يشتكون غياب التزويد بالماء الشروب قناة النهار 11 جويلية قسنطينة / بعد غلقهم لسنوات .. عودة الصلاة إلى مسجد سيدي لخضر و أربعون شريف قناة النهار 06 جويلية طالع هابط: شاهد إبداع السلطات المحلية لولاية قالمة .. حاولوا إستنساخ حمام دباغ بالفضلات قناة النهار 04 جويلية