من أجل مواجهة التضليلات والدعايات.. ندوات تحليلية قريبا

كشف وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم السبت، أن قطاعه سينظم ندوات تحليلية وموضوعاتية. كما سيتم منح خلال هذه الندوات تحليلات رسمية يستفيد منها الرأي العام من جهة وتواجه التضليلات و الدعايات.

كما أوضح وزير الاتصال، أن هذه الندوات قد تكون موضوعاتية، حيث تتناول موضوع معين وتكون عامة .

في حين، قال الوزير ذاته، “نحن جاهزون للتفاعل مع وسائل الإعلام على اختلافها، فالهدف الأول والأخير هو إيصال المعلومة إلى المواطنين”.

كما ستكون هذه الندوات بمبادرة من وزارة الإتصال أو أي وزارة أخرى وحتى بمبادرة من وسائل الإعلام.