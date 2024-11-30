من أجمل ما قرأت.. أحب نفسك

عندما بدأت أحب نفسي، اكتشفت أن قلقي ومعاناتي العاطفية كانت إشارة تحذرني من أنني أعيش على عكس حقيقتي.. واليوم أعلم أن هذا هو “الصدق”.

عندما بدأت أحب نفسي، أدركت مدى الأذى الذي يتعرض له أحدهم عندما أفرض رغباتي عليه، علمًا بأن الوقت غير مناسب وأن هذا الشخص لم يكن مستعداً لذلك،حتى لو كان هذا الشخص أنا.. اليوم أدعو ذلك “الاحترام”.

عندما بدأت أحب نفسي، توقفت عن اشتهاء حياة مختلفة، وصرت أرى أن كل ما يحيط. بي كان يدعوني إلى النمو.. اليوم أسميه “النضج”

أحب نفسي، فهمت أنه تحت أي ظرف كان فأنا في المكان المناسب والزمان المناسب، وأن كل شيء يحدث تماماً في اللحظة المناسبة، لذلك أستطيع أن أطمئن.. اليوم أدعو ذلك “الثقة بالنفس”.

عندما بدأت أحب نفسي، لم أعد أخشى أوقات الفراغ، ولم أعد أخطط لمشروعات ضخمة للمستقبل، اليوم أقوم فقط بما يجلب لي السعادة والراحة، أشياء أحب فعلها وتسعد قلبي، أقوم بها بالطريقة التي تناسبني وبالإيقاع الذي أريده.. اليوم أسميها “البساطة”.

عندما بدأت أحب نفسي، تحررت من أي شيء لا يفيد صحتي من طعام، وأناس، وأشياء ومواقف. وكل ما يستنزف طاقتي ويقودني بعيداً عن نفسي.. في البداية سميت هذا الموقف. “أنانية صحية” لكن اليوم أعلم أنه “حب الذات”

نفسي، لم أعد أسعى لكي أثبت أنني دائمًا على حق، ومنذ أن توقفت عن ذلك. أصبحت أخطائي تقل.. اليوم اكتشفت أن هذا “التواضع”.

عندما بدأت أحب نفسي، لم أعد أعيش في الماضي، والمستقبل لم يعد يقلقني.. الآن أنا أعيش فقط في اللحظة الحالية، حيث يحدث كل شيء.. اليوم أعيش كل يوم بيومه، وأدرك أن هذا هو “الاكتمال”

عندما بدأت أحب نفسي، أدركت أن عقلي يمكنه أن يقلقني ويجعلني مضطرباً. لكن عندما وضعته في خدمة قلبي، تحول إلى حليف قيم ..اليوم أدعو ذلك “حكمة القلب”.

لم نعد بحاجة للخوف من الجدل أو المواجهة أو أي نوع من المشكلات مع أنفسنا أو مع غيرنا بعد الآن، حتى النجوم تصطدم ببعضها ومن تحطمها تولد عوالم جديدة.. اليوم أعلم أن هذه هي “الحياة”