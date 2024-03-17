من أجمل ما قرأت.. ثلاث ساعات في رمضان

ثلاث ساعات يوميا في رمضان لا تفرط فيها مهما كان الثمن فإنك إذا حافظت عليها، وهي:

الساعة الأولى: الساعة عند الإفطار جهز فطورك باكرا وتفرغ فيها للدعاء فإن للصائم عند إفطاره دعوة لا ترد فاغتنمها وتضرع لله بالدعاء لك ولأحبابك، ولا تنسى أموات المسلمين فإنهم يحتاجون منك الدعاء.

وأما الساعة الثانية: فهي آخر الليل اجعلها خلوة مع الله سبحانه فأنه ينادي هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له فأكثر فيها من الاستغفار.

وأما الساعة الثالثة: فهي جلوسك بعد صلاة الفجر في مصلاك حتى الإشراق.

لكن هذا لا يعني عن استغلال باقي الوقت بالذكر واجتناب الغيبة فإنها تحصد الأعمال واعزم ألا تفوتك صلاة فريضة واستغل النوافل فإنما هو ثلاثين يوما وما أسرع ما نقول أنقضى والله المستعان.

​​​​وتذكر: افعل الخير مهما استصغرته فلا تدري أي حسنة تدخلك الجنة.