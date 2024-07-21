من أجمل ما قرأت.. قالت لي أمي ليلة زفافي

قالت أم لابنتها ليلة زفافها وهي تودعها، أي بنيّــة، إنك قد فارقت بيتك الذي منه خرجت، ووكرك الذي فيه نشأت، إلى وكر لم تألفيه، وقرينا لم تعرفيه. فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له عشر خصال يكن لك ذخرا..

أما الأولى والثانية: فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة.

أما الثالثة والرابعة: فالتعهد لموقع عينيه، والتفقد لموضع أنفه. فلا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشمن منك إلا أطيب ريح، والكحل أحسن الحسن الموصوف، والماء والصابون أطيب الطيب المعروف.

أما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت طعامه، والهدوء عند منامه. فإن حرارة الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مكربة.

وأما السابعة والثامنة: فالعناية ببيته وماله، والرعاية لنفسه وعياله.

أما التاسعة والعاشرة: فلا تعصين له أمرا، ولا تفشين له سرا، فإنك أن عصيت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره.

ثم بعد ذلك، إياك والفرح حين اكتئابه والاكتئاب حين فرحه، فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير، وأشد ما تكونين له إعظاما أشد ما يكون لك إكراما، ولن تصلي إلى ذلك حتى تؤثري رضاه على رضاكِ، وهواه على هواكِ فيما أحببت أو كرهت..

والله يصنع لك الخير واستودعتك الله.