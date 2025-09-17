من أجمل ما قرأت.. قوانين في الحياة

يوجد قانون بغاية الجمال يغير حياتك كلها، اسمه “قانون التركيز” لأن كل ما تركز عليه تحصل عليه، إذا ركزت على اﻻلم والنقص والحسد والعين والمرض زادت المصائب بحياتك،

والعكس صحيح، فإذا ركزت على الصحة والعافية والمال والجمال زادت كل هذه الأشياء الجميلة والإيجابية بحياتك .

وتأكدوا أنه من أتقن سياسة “التغافل” أراح نفسه وقهر عدوه.

فمن مرَّ من أمامي ولم يسلم عليَّ، “أين المشكلة؟”، ومن سلمت عليه ولم يرد عليَّ، هناك ملك فوق رأسه يرد عليك بدلا منه، وشتان بين الردين، قابل إحسانك له بالإساءة، ومعروفك بالجحود، وخيرك بالجفاء،”كل إناء ينضح بما فيه”، يتكلمون عنك ويكثر حولك القيل والقال، “دَعْهُم فِي غَيِّهِم يَعْمَهُون” وبين يدي ربك الحساب، يتمنون زوال نعمة من نعم الله عليك، “الحسد، بدأ بصاحبه فيقتله”، يستصغرونك ويحتقرونك ويقللون من شأنك، ذبابة قتلت النمرود ونملة أوقفت نبي الله سليمان، أما وقد رأيت البعوضة تدمي مقلة الأسد.

وفي الأخير:

أنا لا ابحث عن مكان في قلب كل إنسان بل ابحث عن فردوس عند رب الجنان، إحسانك وتعاملك لا يُنسى، فلا تندم على لحظات أسعدت بها أحدا حتى وإن لم يكن يستحق، فكل شخص يعمل بأصله، كن شيئا جميلاً ﺑحياة من يعرفك وكفى أن لنا ربّ يجازينا بالإحسان إحسانا .

ثق بربك وارفع أكف الخضوع والتضرع واعلم أن فوق سبع سماوات رب منتقم جبار، نحن قوم إذا ضاقت بنا الدنيا، اتسعت لنا السماء فكيف نيأس..؟

ركزوا على الإيجابيات وتغافلوا عن السيئات ودعوا الخلق لرب الأرض والسموات