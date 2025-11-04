من أجمل ما قرأت

إذا قرأت وخرجت بلب الحديث فأنت راشد، وإذا قرأت ولم تفقه شيء عذراً فأنت جاهل.

كن حكيم له مبدأ فيحترمك الناس من أجله، ولاتكن سفيه خالي من أي منطق فلا يقيم الخلق حديثك.

ليس عيباً أن تعترف بالخطأ، لكن العيب أن نعرف الخطأ ونسكت عليه.

لا تستعجل النجاح في أي أمر من أمور الدنيا، ارتقي العلم السُلم.

بالتدريج لتكن جدير بتلك الشهادة أو المسؤولية التي تحملها.

اسكت إذا حديثك لا يخرج بمضمون، وانطق إذا رغب من حولك بحديثك، ولا تكن ثرثارا فيتذمر الخلق من مجلسك.

لا تقلل من شأن احد فالكمال لله وحده، ولا تجاهر بعيوب الخلق وعيبك مدسوس.

الناس عقليات وتفاوت، منهم الغبي وهذا ما يسمى بالساذج، ومنهم المغفل وهذا ما يسمى بالناقص. ومنهم الذكي وهذا ما يسمى بالفطين، ومنهم الفطين جداً جداً وهذا ما يسمى بالنبيل او الخارق. ومنهم الملم ذو البصيره الحاضرة في كل أمر وهذا ما يسمى بالحكيم، ومنهم الطبيعي وهذا ما يسمى بالعقلية السائدة.

دمتم بحفظ الرحمن