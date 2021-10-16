من أجمل ما قرأت

قال ابن القيم رحمه الله: مِثال تَوَلُّد الطاعة ونُمُوُّها وتَزايُدها كمثل نَواةٍ غَرستَها فصارت شجرة، ثم أَثمَرَت فأَكلتَ ثَمرَها وغَرستَ نَواهَا، فكلَّما أَثمَر منها شيء جَنيتَ ثَمرَهُ وغَرستَ نَواه،

وكذلك تَداعِي المعاصي، فليَتدبَّر اللَّبِيب هذا المِثال، فمِن ثَوابِ الحَسنةِ الحَسنَةُ بَعدَها، ومِن عُقوبةِ السيئةِ السيئةُ بَعدَها..

وقال كذلك: من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته، وكلما زيد في عمله زيد خوفه وحذره، وكلما زيد في عمره نقص من حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم..

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