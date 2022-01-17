الرقم السري :

136238

من أحيا معه تحت ظل الحلال ما بقي لي من عمري

ممتنة أنا لهذا الركن الذي وجدت أنه الوحيد الذي سيمكنني من العثور على ظالتي، خاصة وأنا في سني هذا. حيث أنني عانقت ال56من عمري، انا عزباء لم يسبق لي الزواج. أحيا وحيدة بعد أن توفي والداي وبعد أن أحلت للتقاعد، حيث بات الحزن والأسى رفيقاي. ولولا رحمة الله ولولا يقيني من أن الحظ سيحالفني يوما في العثور على من أكمل معه مشوار العمر. لما كنت قد تشجعت وتواصلت مع مركز الأثير.

عاصمية وعلى قدر كبير من الأخلاق وحسن التدبير، أبدو أقل من سني بكثير، متوسطة القامة، بيضاء البشرة. بسيطة وقنوعة بكل ما أحياه. أريد أن يكون في حياتي من يشدّ أزري.، رجل يخاف الله ، يمنحني القدرة على الإستمرار والتقدم.

لا شرط لدي سوى أن يكون تقيا، صالحا، سنه ما بين 56إلى70سنة، لا تهمني ولايته. أقبله مطلقا أو أرملا بأولاد، كما أقبل أن أكون زوجة ثانية على سنة الله ورسوله الكريم.

الرقم السري :

136239

من يعوضني الحرمان حتى أحيا معه بأمان؟

الإستقرار بالنسبة للمرأة هو الزوج الصالح الذي يسندها ويقف من أجلها في وجه كل الصعوبات والمخاطر، فالقوامة للرجل. ولا مناص للمرأة مهما بلغت مكانتها ومنصبها إلا أن تجد رجلا صالحا يجعل لحياتها معنى ويأسرها بحلو معشره وإحتوائه. وبالرغم من مروري بتجربة طلاق قاسية. إلا أنني لم أفقد الأمل ولازلت أرى من أنه لا تزال لي فرصة حتى أنعم بالدفء والحنان.

أنا سيدة خمسينية من ولاية الشلف، متقاعدة من مؤسسة عمومية، مطلقة بدون أولاد. تجربة ألمتني كثيرا وما زاد من شجني فقداني لوالداي، حيث بتّ أخال أيامي خالية من السعادة. أريد أن أمدّ يدي لكل من لديه الرغبة في أن يعمر الدار ويبلغ الإستقرار. رجل محترم من إحدى ولايات الوسط أو الغرب الجزائري. سنه لا يتجاوز62سنة، أقبله أرملا أو مطلقا بدون أولاد، موظفا أو متقاعدا. المهم أن يكون له مصدر رزق ومسكن خاص.

الرقم السري :

136240

حتّى لو كنت في السبعين أحيا معك إلى يوم الدين

أحيا على أمل الظفر بمن هو أحق وأجدر بي، لست أبلغ إن قلت أنني ذات أخلاق ودين. ومن أنني بنت أصيلة لأسرة علمني فيها والداي حسن السيرة والتعامل مع الناس. لم ولن أخجل أبدا لأنني أنا من قمت بأول خطوة لأجد رفيق درب يقدرني ويمنحني الأمان.

أنا أمال من ولاية وهران، أطل من شرفة خريفي ال52، لم يسبق لي الزواج، ولم يكن ذلك أبدا عقدة بالنسبة لي. صحيح أنني ماكثة في البيت، إلا أنني أدير شؤونه وكل أموره بكثير من الحنكة وحسن التدبير. جميلة أنا جمال عربي يسبي العيون، فأنا سمراء كحيلة العينان طويلة القامة رشيقة. أبدو أصغر من سني بكثير وهذا من فضل الله.

أريد أن يكون لي نصيب من خلال جريدتي الموقرة مع رجل أصيل يحميني ويحتويني. رجل أريده من إحدى ولايات الغرب أو الوسط، سنه ما بين52إلأى72سنة. أقبله مطلقا أو أرملا بأولاد أعد أن أكون لهم الصدر الدافئ والحنون. غايتي نبيلة ونيتي أن أكون في رحاب من يصونني حليلة.

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