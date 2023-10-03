من أروع ما قرأت عن السجود
راقت لي..
من أروع ما قرأت عن السجود.
*إذا أردت الذرية الصالحة قل وأنت ساجد:(رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء) وردد: (رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين).
*إذا أٍدت البركة في بيتك قل وأنت ساجد: (رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين).
*إذا أردت الشهادة، قل وأنت ساجد: (ربنا ءامنا وفأكتبنا مع الشاهدين).
*وإذا أردت أن يلهمك الله الصبر، قل وأنت ساجد:(ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين).
*قل وأنت ساجد :(ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم).. إذا أردت قبول عملك
*إذا خفت أن يزوغ قلبك، قل وأنت ساجد:(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب).
*لتبعد الشياطين عنك، قل وأنت ساجد:(وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون).
*إذا كنت مريضا، قل وأنت ساجد: (وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت ارحم الراحمين).
*إذا كنت تريد أن تعصم من عذاب جهنم، فقل وأنت ساجد: ربنا أصرف علينا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما).
*إذا كنت تريد زوجا /ة مطيعا/ة وابناء بارين، فقل وأنت ساجد: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وإجعلنا من للمتقين إماما).
*إذا كنت مهموما، قل وأنت ساجد: (حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم).
*إذا كنت ترغب في التوفيق من الله، قل وأنت ساجد: (وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب).
*إذا كنت حزين، قل وأنت ساجد: (إنما أشكو بثي وحزني إلى الله).
*إذا كنت تريد المحافظة على الصلوات أنت وذريتك، قل وأنت ساجد: (ربي إجعلني مقيما للصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء).