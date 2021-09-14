من أروع ما قرأت عن السجود

إذا أردت الذرية الصالحة قل في السجود يارب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وردد

رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين

إذا أٍدت البركة في بيتك قل وأنت ساجد: رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين

إذا أردت الشهادة، قل وأنت ساجد ربنا ءامنا وفأكتبنا مع الشاهدين

وإذا أردت أن يلهمك الله الصبر، قل وأنت ساجد: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين

دعاء السجود

إذا أردت قبول عملك،قل وأنت ساجد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم

اذا كنت مريضا، قل وأنت ساجد: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت ارحم الراحمين

إذا كنت تريد أن تعصم من عذاب جهنم، فقل وأنت ساجد: ربنا أصرف علينا عذاب جهنم

إذا كنت مهموما، قل وأنت ساجد: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

إذا كنت ترغب في التوفيق من الله، قل وأنت ساجد: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

إذا كنت حزين، قل وأنت ساجد: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله