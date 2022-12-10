من أسس الأسرة السليمة
من أسس الأسرة السليمة
الالتزام بالعائلة
تتميّز الأسرة السعيدة بالتزام أفرادها مع بعضهم البعض، ويظهر ذلك من خلال وجود الثقة والمسؤولية الاجتماعية بين أفراد الأسرة، والتزامهم بالسلوكيات المسموح بها، ويمكن القيام بعدّة أمور تدعم التزام أفراد العائلة، منها ما يأتي:
من أسس الأسرة السليمة
حفظ الوعود والاتفاقات والالتزامات الزوجية، وتخصيص أوقات سنوية مثلاً لتذكّرها وتجديد الاتزام بها.
الاحتفال بالتقاليد العائلية وتعزيزها من خلال ممارسة نشاط خاص بالأسرة. بشكل منتظم وابتكار عادات جديدة. كزيارة بيت الجدة أو تناول وجبة مميزة كلّ أسبوع.
التعرّف على تاريخ الأسرة من خلال جمع الصور الخاصّة بالأجداد. وعرضها على أفراد الأسرة، أو طلب رواية تاريخ الأسرة من الأجداد والأشخاص الكبار. مشاهدة مقاطع فيديو متخصصة في موضوع الالتزام بالعلاقات الأسرية
الوعد وقطع العهد بالديمومة على نفس الوتيرة. والحفاظ على سمعة وتماسك الأسرة تحت كل الظروف.
طالع أيضا :
مواضيع ذات صلة
قصة وعبرة
بعد19سنة زواج طلقها زوجها ولم تكن قد رزقت بطفل، وكانت تنتظر تأشيرة الحج لهذا العام فلم يقدر لها على أخر لحظة، حيث رجعت بيتأهلها مكسورة تناجي الله، أن قد حرمتني من الولد والزوج وزيارة بيتك.
قصة وعبرة
كانت تعتب على ربها والله رحيم يعلم بحالها، وسبحانه جل وعلا فرج كربتها. حيث في العام الثاني تقدم لها رجل ميسور ماتت زوجته، فتزوجها وأحسن إليها أيما إحسان، ويشاء الرب الرحيم أن تحمل، ثم أكرمها بتأشيرة للحج فحجت، ولما رجعت من الحج وضعت حملها. في عام واحد جبر الله كسر قلبها، وأرضاها وكأنّها لم تذق شقاءا فسبحان الله، تزوجت وسعدت وأنجبت. كذلك حجت بيت الله في سنة واحدة، حيث عام فقدت فيه كل شيء وعام أرضاها الله بكل شيء.
📌📌 يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.