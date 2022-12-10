من أسس الأسرة السليمة

الالتزام بالعائلة

تتميّز الأسرة السعيدة بالتزام أفرادها مع بعضهم البعض، ويظهر ذلك من خلال وجود الثقة والمسؤولية الاجتماعية بين أفراد الأسرة، والتزامهم بالسلوكيات المسموح بها، ويمكن القيام بعدّة أمور تدعم التزام أفراد العائلة، منها ما يأتي:

من أسس الأسرة السليمة

حفظ الوعود والاتفاقات والالتزامات الزوجية، وتخصيص أوقات سنوية مثلاً لتذكّرها وتجديد الاتزام بها.

الاحتفال بالتقاليد العائلية وتعزيزها من خلال ممارسة نشاط خاص بالأسرة. بشكل منتظم وابتكار عادات جديدة. كزيارة بيت الجدة أو تناول وجبة مميزة كلّ أسبوع.

التعرّف على تاريخ الأسرة من خلال جمع الصور الخاصّة بالأجداد. وعرضها على أفراد الأسرة، أو طلب رواية تاريخ الأسرة من الأجداد والأشخاص الكبار. مشاهدة مقاطع فيديو متخصصة في موضوع الالتزام بالعلاقات الأسرية

الوعد وقطع العهد بالديمومة على نفس الوتيرة. والحفاظ على سمعة وتماسك الأسرة تحت كل الظروف.