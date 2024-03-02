من أقصى الجنوب إلى الشمال.. 38 ألف شخص أدّوا صلاة الجمعة في جامع الجزائر

افتتح، جامع الجزائر، أبوابه الضخمة أمام المصلين، في أول صلاة جمعة. حيث شهد الجامع قدوم عدد كبير للمواطنين رجالا ونساء من كل أنحاء التراب الوطني. على غرار وهران، تيميمون، بسكرة، الجلفة.

وحسب آخر إحصائيات قدمها جامع الجزائر، فإن زهاء 38 ألف شخص نساءً ورجالا، أطفالا وشيوخا، أبوا إلا أن يؤدوا صلاة الجمعة في هذا الصرح الديني والحضاري.

وأجمع المواطنين، على جمال التحفة الدينية، من كل جوانبها، حيث قالت إحدى المصليات “أشعر أنني في المدينة المنورة، إحساس رائع”. كما حضر الصلاة، مصلون من جنسيات مختلفة على غرار الفرنسية ونيجريا.

وألقى خطبة الجمعة الأولى بالجامع الأعظم، رئيس الدولة عميد الجامع، فضيلة الشيخ محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ. وحضر الصلاة، وزراء الحكومة، وشيوخ وعلماء والعديد من الشخصيات المعروفة.