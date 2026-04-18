من أنطاليا… الجزائر تجدد التزامها بدعم الاستقرار في ليبيا

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم، محادثات مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيته.

وجت هذه المحادثات على هامش مشاركة رئيس الدبلوماسية الجزائرية في أشغال “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”.

وشكّل هذا اللقاء فرصة لاستعراض مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية في ظل تواصل الجهود الأممية الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية بهذا البلد الشقيق.

وأيضا مناسبة لتجديد التزام الجزائر، بمعية دول الجوار الليبي، في دعم مختلف المساعي الهادفة إلى تحقيق تسوية مستدامة تكفل استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا، وتضمن صون سيادتها واستقلالها ووحدتها الوطنية.