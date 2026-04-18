من أنطاليا.. الجزائر وأذربيجان تقييم التعاون وبحث آفاق جديدة

تباحث اليوم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أذربيجان، جيهون بيراموف.

وجرت هذه المحادثات الثنائية على هامش مشاركته في أشغال اليوم الثاني من “منتدى أنطاليا الدبلوماسي” بتركيا.

سمح هذا اللقاء بإجراء تقييم للتقدم المُحرَز في تجسيد مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها وزير خارجية أذربيجان إلى الجزائر شهر نوفمبر الماضي.

وأيضا فيما يتعلق باستكمال الإجراءات القانونية والعملية الخاصة بتفعيل اللجنة الحكومية المشتركة، وذلك بالنظر لما ستُضفيه هذه الآلية من تأطير مؤسساتي على العلاقات الثنائية يكفل دعم الحركية المتصاعدة التي تميزها.

‎كما تناول الوزيران الأوضاع الراهنة في منطقتي انتماء البلدين، لاسيما التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.