من أنطاليا… الجزائر والأردن يجددان التضامن ويبحثان الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمدينة أنطاليا، محادثات ثنائية مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي.

وحسب بيان الوزارة اللقاء جرى على هامش مشاركة احمد عطاف في “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”.

وشكّل اللقاء فرصة لتجديد التضامن مع الأردن الشقيق إزاء ما طاله من تداعيات سلبية جراء التصعيد العسكري الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط.

وكذا التأكيد على عمق أواصر الأخوة والتضامن والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تبادل الوزيران الرؤى والتحاليل بشأن الأوضاع الراهنة في المنطقة على ضوء اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعربا الطرفان عن تطلعهما إلى أن تُفضي المفاوضات بين الأطراف المعنية إلى التوصل إلى تسوية نهائية لمختلف نقاط الخلاف.

واكد الطرفان ضرورة عدم تغاضي المجموعة الدولية عن الوضع المأساوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في كلٍّ من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف.