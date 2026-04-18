من أنطاليا.. عطاف والزنداني يبحثان تطورات الأزمة اليمنية وآفاق الحل

تباحث وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بأنطاليا، مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين للجمهورية اليمنية الشقيقة، شايع محسن الزنداني.

وجرت هذه المحادثات الثنائية على هامش مشاركته في أشغال اليوم الثاني من “منتدى أنطاليا الدبلوماسي” بتركيا.

وبالمُناسبة، جدّد عطاف تهانيه لرئيس الوزراء اليمني على إثر تعيينه مؤخرا على رأس حكومة بلاده.

كما استعرض معه تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي وتداعياتها على اليمن.

وفي هذا الصدد، تم التأكيد على موقف الجزائر الداعم لاستقرار اليمن وسلامة أراضيه، والتزامها الثابت بالإسهام في الدفع بمسار تسوية الأزمة التي طال أمدها باليمن.