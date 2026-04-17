من أنطاليا.. عطاف يجري محادثات ثنائية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمدينة أنطاليا، محادثات ثنائية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وحسب ما افاد به بيان الوزارة اللقاء جرى على هامش مشاركة أحمد عطاف في “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”.

وسمحت هذه المحادثات بإجراء تبادل معمّق لوجهات النظر والتحاليل بشأن الأوضاع الراهنة في العالم العربي، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط والخليج.

كما تناول الطرفان آفاق تطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يمكّنها من التعاطي الأمثل مع التحديات المتعاظمة التي تشهدها المنطقة العربية.