من أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلّم

كل القلوب إلى محمد تميل.. ومعي بذلك شاهد ودليل

أما الدليل إذا ذكرت محمدا.. صارت دموع العارفين تسيل

هذا رسول الله نبراس القلوب.. هذا لكل العالمين رسول

صلى الله عليك يا علم الهدى.. فقد صار حبك في شرياني دما.

“اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد “.

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