من أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلّم

ليس نحن من يحي ذكراك لكن ذكراك هي من تحيينا

به تباشرت الأرواح موقنة بأنه للفجر للأكوان عنوان

وأنه برزخ نحيا بسنته ومن يخالفه يتلوه خسران

ونوره لأديم الأرض منقبة وبالثرى جسد يزكو ورضوان.

صلت عليه السماوات وساكنها والناس والجن بالدنيا أكوان.

والله صلى وأمر جاء يندبنا وبالصلاة لنا أنس وسلوان.

اللهم صلِّ وسلم على صاحب الخُلق العظيم والقدر الفخيم مَن أرسلته رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وألحقنا بخُلقه وأدّبنا بأدبه، وأحيي فينا وفي أُمته هذه المعاني يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه،

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد في الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَفِي الْمَلأِ الأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الْدِّينِ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله، صلاةً دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد كمال الله وكما يليق بكماله.