من أنوار الصلاة على سيدنا محمد .

اللهم صلِّ وسلم بأنواع كمالاتك، في جميع تجلياتك، على سيدنا ومولانا محمد أول الأنوار الفائضة من بحر عظمة الذات المتحقق في عالم البطون والظهور، بمعاني الأسماء والصفات، فهو أول حامد ومتعبد بأنواع العبادات والقربات، والممـد في عالم الأرواح والأشباح لجميع الموجودات، وعلى آله وصحبه صلاة تكشف لنا بها النقاب عن وجهه الكريم فى المرائي واليقظات، وتعرفنا بك وبه في جميع المراتب والحضرات، وألطف بنا يا مولانا بجاهه في الحركات والسكنات واللحظات والخطرات.