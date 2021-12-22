من أنوار الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم :

اللهم يا دائم الفضل على البرية ، يا باسط اليدين بالعطية ويا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العُلا في هذه العشية،اللهم صل و سلم وبارك و كرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تقر بها عيني وتجلو بها رَيْـني ، وتقضي بها دَيْـني ، وصلاةً وسلاماً تدوم مع دوام ملكك،وتُـفيض بها علينا من جُـودك وتُـغـمِـرُ بها علينا من كرمك،حتى تزول بها الديون ، وتُـفرج بها على كل محزون.

من أنوار الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم :

“اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي حلمك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، اللهم بقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة حلمك وفيض كرمك، أسألك أن تدبرني بأحسن التدابير، وتلطف بي وتنجيني مما يخيفني ويهمني، اللهم لا أضام وأنت حسبي، ولا أفتقر وأنت ربي، فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني لنفسي طرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بك”

همسات

أن تكبر بالعمر فهو شيء إجباري، وأما أن تكبر بالعقل فذلك شيء إختياري.

إن الأم هي الإنسانة الوحيدة التي قد تنسى أن تدعو لنفسها في صلاتها لأنها تكون مشغولة بالدعاء لأبنائها.

لا تفوح رائحة الكعك الزكية إلا حين تلامسها حرارةالفرن، وكذلك أحلامنا لن تنضج ما لم تمسها قسوة التجارب.

رغم كل الماء العذب الذي تصبه السماء في البحر إلا أنه يبقى مالحا، بذلك ترهق نفسك لأن البعض لا يتغيرون مهما حاولت.

البعض رغم صغر سنه لكن يفاجئك بنضجه وأسلوبه، والبعض الأخر ورغم كبر سنه يناقشك فيصدمك بصغر عقله.

لا يدري المرء إن نام من سيوقضه أهله أم الملكين لسؤاله، فاللهم أحسن خاتمتنا واصرف عنا ميتة السوء.

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