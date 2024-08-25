من أنوار الصلاة والسلام على سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلّم

اللهم صَل وسلم علي سيدي رسول الله واله وسلم، المخصوص بالشرف، من اصطفي الله عز وجل له اشرف البطون، من سيدنا آدم إلى والديه رضي الله عنهم أجمعين، فبلغنا الحبيب عليه الصلاة والسلام قائلا ” ولدت من نكاح لا من سفاح ، لم يصبني من نكاح الجاهلية شئ، وبلغنا الله تعالي في القران الآية ويراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، اي تنقلك في الساجدين لله إيمانا وعبادة خشعا من الأجداد إلى الآباء، كما شرفه الله تعالي بأنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم أجمعين.