من أنوار الصلاة والسلام على سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلّم :
بقلم النهار أونلاين
اللهم صلي على من أُعليت له الرتب ، وكُشفت له الحجب , فرقى إلى ما لم يرق إليه الخليل، ووصل إلى ما لم يصل إليه جبريل ونظر ما لم ينظره الكليم ، ووصفته بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم .
وصليت عليه أنت وملائكتك تحببا وتكريما وقلت : ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) عبدك ونبيك ورسولك البشير النذير سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله السراج المنير ،اللهم صلّ عليه بعدد صلاة المصلين عليه من الخلق أجمعين .
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