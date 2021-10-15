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من أنوار الصلاة والسلام على سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلّم :

بقلم النهار أونلاين
من أنوار الصلاة والسلام على سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلّم :
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اللهم صلي على من أُعليت له الرتب ، وكُشفت له الحجب , فرقى إلى ما لم يرق إليه الخليل، ووصل إلى ما لم يصل إليه جبريل ونظر ما لم ينظره الكليم ، ووصفته بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم .

وصليت عليه أنت وملائكتك تحببا وتكريما وقلت : ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) عبدك ونبيك ورسولك البشير النذير سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله السراج المنير ،اللهم صلّ عليه بعدد صلاة المصلين عليه من الخلق أجمعين .

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