من أنوار الصلاة والسلام على سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلّم

اللهم يا دائم الفضل على البرية ، يا باسط اليدين بالعطية ، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العُلا في هذه العشية،اللهم صل و سلم وبارك و كرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تقر بها عيني وتجلو بها رَيْـني ، وتقضي بها دَيْـني ، صلاةً وسلاماً تدوم مع دوام ملكك،وتُـفيض بها علينا من جُـودك وتُـغـمِـرُ بها علينا من كرمك،حتى تزول بها الديون ، وتُـفرج بها على كل محزون.