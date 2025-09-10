من أوراس الجزائر إلى العالم.. مهرجان إيمدغاسن السينمائي يفتح أبوابه في طبعته الخامسة

‎انطلقت مساء اليوم بمدينة باتنة، عاصمة الأوراس، فعاليات الطبعة الخامسة من مهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي، في أجواء احتفالية جمعت بين حب الشاشة الكبرى والاعتزاز بالهوية.

حيث التأمت نخبة من الفنانين الجزائريين والعرب على السجادة الحمراء، ليجعلوا من المدينة قبلة للسينما والإبداع للمرة الخامسة على التوالي.

‎وعرفت السجادة الحمراء مرور العديد من الفنانين الجزائريين الذين تألقوا بأزياء تقليدية جزائرية أصيلة، جسدت عراقة التراث المحلي.

فخطفت الفنانة القديرة فريدة كريم المعروفة بـ خالتي بوعلام، الأنظار بارتدائها الكاراكو العاصمي وحايك “لَمرمة”، في لوحة جمعت بين الأناقة والأصالة.

أما الفنانة فيزية تڤرتي، فقد أبهرت الحضور بجمال جبة الفرڤاني القسنطينية، مؤكدة مكانة اللباس الجزائري في المحافل الدولية.

‎كما حملت الطبعة الخامسة طابعاً عربياً مميزاً بفضل حضور كبار الفنانين، على غرار الممثل التونسي القدير صالح الجدي، المكرم في اليوم الأول، الذي أضفى لمسته الخاصة بكلماته المؤثرة، إذ صرّح أمام جمهور باتنة: ”وأنا جاي للجزاير قالتلي عجوزة تونسية: قول للدزيرية رانا نحبوكم”، في رسالة أخوية لاقت تصفيقاً حاراً، فيما صنع الممثل السوري الكبير سلوم حداد لحظة مؤثرة حين قبل العلم الجزائري تعبيراً عن محبته وتقديره، قبل أن يستشهد ببيت شعري للإمام الشافعي: ”يا ضيفَنا لو زرتَنا لوجدتَنا نحن الضيوفُ وأنت ربُّ المنزلِ”.

وامتزجت شهادته بزغاريد الحضور وتصفيقاتهم تعبيراً منهم عن تقديرهم لهذا الفنان العظيم.

أما عن افتتاح المهرجان فكان استثنائياً مع الفنانة الجزائرية العالمية حورية عايشي، التي أطربت الجمهور بروائع الأغاني التراثية، مقدمة رائعة “يا عين الكرمة”، في أداء جمع بين العذوبة والحنين، ليمنح الافتتاح بصمة فنية راقية.

‎

‎وفي بُعد آخر من المهرجان، تولى المخرج المصري القدير خالد يوسف، تلميذ الراحل الكبير يوسف شاهين، رئاسة لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، ما منح الدورة بُعداً نوعياً يعكس مكانة المهرجان في المشهد السينمائي العربي والدولي.

‎بهذه الانطلاقة، يثبت مهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي أنه أكثر من مجرد موعد فني إنه جسر للتلاقي الثقافي والحوار بين السينمائيين من مختلف البلدان، ونافذة يطل منها العالم على جمال الجزائر وكرم أهلها.