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من إيطاليا.. عطاف يرد بالثقيل على تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية الإستفزازية

بقلم ط.خير الدين
من إيطاليا.. عطاف يرد بالثقيل على تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية الإستفزازية
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رد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف،  على تعليقات نظيرته الفرنسية كاترين كولونا بشأن نص في النشيد الوطني الجزائري، والذي وصفته بأنه “قد تجاوزه الزمن”.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية عطاف في مقابلة حصرية مع “وكالة نوفا” الإيطالية.

وأعرب هذا الأخير  دهشته من أن وزيرة الخارجية الفرنسية سمحت لنفسها بإبداء رأيها في النشيد الوطني الجزائري.

وقال رئيس الديبلوماسية الجزائرية، الذي يقوم بزيارة رسمية لإيطاليا،  متهكما: “ربما كان يمكنها أن تنتقد أيضا موسيقى النشيد الوطني. ربما الموسيقى لا تناسبها أيضاً”.

وأضاف ذات المتحدث قائلا: “يبدو أن بعض الأحزاب أو السياسيين الفرنسيين، يرون أن اسم الجزائر أصبح سهل الاستخدام في الأغراض السياسية”.

وتابع عطاف في تصريحاته حول هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر:

“يتحدثون الآن عن اتفاقات بشأن إقامة الجزائريين في فرنسا. حقاً لا نفهم لماذا يجب أن تثار كل هذه الضجة. كما ذكرت سابقاً، يتبنى البعض هذه المواقف للاستفادة من الفرص السياسية”.

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وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ، قامت بتصريح استفزازي، وغير مفهوم ابدا،  ردا على سؤال بشأن قرار الجزائر توسيع استعمال النشيد الوطني “قسما” الذي يضم مقطعا يذكر فرنسا الاستعمارية بالاسم ويتوعّدها، حيث قالت:

“هذا النشيد النشيد قد تجاوزه الزمن، لا أريد التعليق على نشيد أجنبي، لكن هذا النشيد كان قد كتب عام 1956 في سياق وظرف الاستعمار والحرب، ويتضمن كلمات قوية تعني فرنسا”.

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وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد وقع قبل مدة، مرسوما رئاسيا  يتضمن تعديل ظروف الأداء الكامل أو الجزئي للنشيد الوطني وشروطه.

وكذلك التوليفتين الموسيقيتين الكاملة والمختصرة اللتين تعزفان في الحفلات الرسمية.

ووفقا لذات المرسوم النشيد الوطني يؤدى في صيغته الكاملة من كلمات وموسيقى وبمقاطعه لخمسة خلال حفل بمناسبة إحياء ذكريات رسمية بحضور رئيس الجمهورية.

ويعزف في توليفته الموسيقية المختصرة أثناء إلقاء خطاب رسمي لرئيس الجمهورية موجه إلى الأمة.

وأضاف المرسوم أن النشيد الوطني يُعزف في توليفته الموسيقية المختصرة أثناء الزيارات الرسمية لرؤساء الدولة والشخصيات من نفس المرتبة للجزائر.

وأيضا يعزف في توليفته الموسيقية المختصرة أثناء المراسم العسكرية المقامة بوزارة الدفاع الوطني. كما يُعزف في توليفته الموسيقية المختصرة أثناء زيارات القيادات العليا العسكرية لدول أجنبية إلى مقر وزارة الدفاع.

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