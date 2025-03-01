من اسبانيا.. ركاش يستعرض فرض الاستثمار بالجزائر

قام المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، بزيارة إلى إسبانيا، حضر خلالها عدة نشاطات هامة خصصت للتعريف بمناخ الاستثمار ببلادنا واستعراض مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأوضح بيان للوكالة أن هذه الزيارة التي امتدت بين 25 و28 فيفري، تندرج في إطار مواصلة تنفيذ مشروع ترقية الاستثمار الأجنبي. الذي أطلقته وزارة الشؤون الخارجية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تحت عنوان “الشراكة من أجل الاستثمار المستدام”. هذه المهمة الاستطلاعية إلى اسبانيا، ضمت أيضا ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر. وخبراء من مكتب الاستشارات GINGER SOFRECO.

وحسب البيان نفسه، حضر المدير العام، يوم 26 فيفري 2025 بمدينة فالنسيا، لقاءً هامًا جمعه بكل من رُؤساء غُرف الصناعة. والتجارة لكل من فالنسيا ومنطقة كاستلون ومنطقة أليكانت، أين تم استعراض الإصلاحات التي عرفتها بلادنا. من أجل تحسين مناخ الاستثمار وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة.

يشار أن اللّقاء عرف استحساناً كبيرا من الحاضرين الذين اعتبروه خطوة مهمة في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي. بين الجزائر واسبانيا بما يتيح زيادة فرص الشراكة بين المؤسسات الإسبانية والجزائرية.

كما تنقل المدير العام مباشرة إلى مدينة برشلونة أين نشط صبيحة يوم 28 فيفري 2025 بمقر القنصلية العامة. للجزائر في برشلونة ورشة عمل تحت عنوان “مناخ الاستثمار في الجزائر”، نظمت بالتعاون مع جمعية غرف التجارة والصناعة المتوسطية. (ASCAME) ورابطة الشركات الصناعية الدولية (AMEC)، بحضور سيني. القنصل العام للجزائر ببرشلونة ومجموعة من رؤساء المؤسسات الاسبانية ومسؤولي مكاتب الأعمال.

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