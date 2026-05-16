“من الأضحية إلى المصنع”.. انطلاق حملة وطنية لتثمين جلود الأضاحي

أشرف الأمين العام لوزارة الصناعة، صبيحة اليوم ، بالمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية ببومرداس، على افتتاح أشغال اللقاء التنسيقي الخاص بإطلاق وتنفيذ الحملة الوطنية لجمع جلود أضاحي عيد الأضحى 2026.

وجاء أشغال هذا اللقاء بتكليف من وزير الصناعة، يحيى بشير، والمنظم تحت الشعار: “من الأضحية إلى المصنع… جلد أضحيتك قيمة لا تُهدر”.

وحضر هذا اللقاء ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، ومديري الصناعة للولايات، والمدراء العامون لوزارة الصناعة، والمتعاملين الاقتصاديين. إلى جانب مختلف الشركاء المتدخلين في تنفيذ هذه العملية الوطنية. وأيضا مجمع “GETEX” للنسيج والجلود، باعتباره الشريك الصناعي الرئيسي في تجسيد هذه الحملة الوطنية وتثمين الجلود ضمن مسار الإنتاج الوطني.

وشكل اللقاء فرصة لـ: عرض الجهاز العملياتي الخاص بجمع وتثمين الجلود، عرض مخطط انتشار نقاط الجمع عبر مختلف الولايات. بالإضافة إلى تعزيز التنسيق الميداني بين مختلف المتدخلين، تعبئة كافة الفاعلين لإنجاح عملية الجمع والتثمين. وكذا التأكيد على أهمية مساهمة المواطن في إنجاح هذه العملية الوطنية.

وفي كلمة وزير الصناعة، التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، تم التأكيد على أن هذه الحملة تندرج ضمن جهود الدولة الرامية إلى تثمين الموارد المحلية.

وأيضا وترقية الاستثمار في الشعب الصناعية، لاسيما فرعي النسيج والجلود، بما يساهم في رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الخام وتقليص التبعية للاستيراد.

وشدد الوزير على أن قرار رئيس الجمهورية المتعلق بإعادة تجربة استيراد مليون رأس من الماشية هذه السنة، من شأنه أن يرفع عدد الأضاحي. وهو ما يستدعي تعبئة شاملة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان نجاح عملية جمع الجلود والصوف عبر كامل التراب الوطني.

وأشار كذلك إلى أن عمليات التقييم السنوية خلال السنوات الست الماضية أظهرت تطوراً إيجابياً في عدد الجلود المسترجعة والقابلة للتحويل الصناعي.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تثمين الجلود والصوف غير القابلين للاستغلال الصناعي، وتحويلها إلى مواد أولية ومنتجات ذات قيمة مضافة. منها مادة “Lanoline” المستخرجة من الصوف و”Gélatine” المستخرجة من الجلود، في إطار دعم الاقتصاد الدائري وترقية الصناعات التحويلية الوطنية.