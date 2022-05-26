قناة النهار من الإقتصاد للرياضة..هذا ما يعرفه السنغاليون عن الجزائر بقلم قناة النهار نشر في 26 ماي 2022 - 16:00 شارك غرِّد أرسل 76 0 من الإقتصاد للرياضة..هذا ما يعرفه السنغاليون عن الجزائر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/xD1mn اقرأ أيضا جزائريون: أمينة.. لن أتخلى عن ممارسة رياضة الأجسام قناة النهار 23 ماي عبد المجيد شيخي: الرئيس تبون حريص على عدم التنازل عن الارشيف والذاكرة الوطنية قناة النهار 08 ماي كنت لاباس بيا وكي طاحت في ضائقة مالية مرتي دارت عليا..أنصحيها قناة النهار 15 ماي سامي عاقلي: أي مسؤول شارك في تعطيل مشروع ما سيحاسب والتاريخ لا يرحم قناة النهار 09 ماي فاسألوا: وقفات مع سورة العصر قناة النهار 13 ماي الوزير الأول: الحكومة تعمل على إعادة تنظيم مجال السمعي البصري لإعطائه المكانة التي يستحقها قناة النهار 26 ماي فاسألوا: فضل تربية البنات في الإسلام قناة النهار 09 ماي محلات الرئيس..من أماكن مهملة إلى مشاريع لإنجاز مؤسسات تربوية قناة النهار 12 ماي برنامج "Toutes Options": أسعار السيارات المستعملة بسوق بوقرة لهذا الاسبوع قناة النهار 15 ماي "قالمة: التكفل بطبيبة الأسنان المصابة بمرض "بركنسون قناة النهار 07 ماي