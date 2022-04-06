الرقم السري :

135721

من البليدة ستجني زهرة المودة

من مدينة الورود البليدة، إتّصلت بنا إحدى بناتها التي وضعت فينا كامل ثقتها. في أن يكون لها من يملأ عليها حياتها بعد وفاة والديها ويكون لها السند وقت الشدة. صاحبة إعلاننا الثاني تبلغ من العمر42ربيعا، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، لم يسبق لها الزواج، طيبة، بشوشة محبة للناس. تريد أن تبني حياتها على المودة وأسس سليمة مع رجل محترم يقدرها، من إحدى ولايات الوسط، سنه لا يتجاوز 50سنة. أكثر ما تتمناه أن يكون أرملا بأبناء تكون لهم نعم الأمّ، وشرطها أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

الرقم السري :

135722

أدين لمن سأكمل معه نصف الدّين بحياة قوامها المودة

إرتقت في حياتها عبر عدة محطات نالت فيها النجاح والتقدير. وبالرغم من أنها أشغل منصب إطار في قطاع حساس إلى أن ثمة ما ينقصها حتى تحسّ بالكمال. وما الكمال إلا لله عزّ وجل.

عاصمية في ال39من عمرها، عزباء لم يسبق لها الزواج، على قدر من الجمال وكثير من الرقة والحنان. تبتغي تحصيل الحلال والمودة مع إنسان يخاف الله، يكون من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتجاوز50سنة. تقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين، شرطها أن يكون موظفا مستقرا، ولديه سكن خاص. وتعد انها ستكون له السند إلى الأبد.

الرقم السري :

135717

خمسيني من أي ولاية معه البداية والنهاية

جميلة لدرجة أنني أخطف الأنظار، لكن لا أحد يحسّ بقدر الحزن الذي يعتصر قلبي. فأن أحمل لقب المطلقة أمر مؤلم. والجميع حولي يتساءلون عن السبب الذي جعلني أعود أدراجي خائبة إلى بيت ذوي منكسرة موجوعة.

قدري أن أحيا هذه التجربة، ونصيبي أن أتسلح بالصبر وأعتبر من تجربتي وأتقوّى فلا مردّ لقضاء الله. لكن عليّ ان اتعلم مما سبق حتى أتمكن من أن أخطّ الاتي بكثير من الروية والعقل. فلست أريد سوى أن أكون ذات كيان إلى جانب رجل يحفظني ويصونني ويمنحني الحب والأمان.

أنا أربعينية من ولاية المسيلة، مطلقة كما أسلفت الذكر بدون أولاد، جميلة وأنيقة ورشيقة وذات مبادئ. حلوة المعشر وطيبة، يحبني الجميع لحسن نيتي وطيبة سريرتي. أتمنى أن يكون لي نصيب مع رجل صادق ومحترم لا تهمني ولايته، سنه لا يتجاوز55سنة، أريده صادق القلب والمشاعر. أقبله مطلقا أو أرملا بأولاد، كما أقبل أن أكون الثانية في حياة من يعرف للعدل في الميثاق الغليظ سبيلا.

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