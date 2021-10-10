من البليدة ستجني زهرة المودة

من مدينة الورود البليدة، إتّصلت بنا إحدى بناتها التي وضعت فينا كامل ثقتها في أن يكون لها من يملأ عليها حياتها بعد وفاة والديها ويكون لها السند وقت الشدة. صاحبة إعلاننا الثاني تبلغ من العمر42 ربيعا، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، لم يسبق لها الزواج، طيبة، بشوشة محبة للناس.

تريد أن تبني حياتها على أسس سليمة مع رجل محترم يقدرها، من إحدى ولايات الوسط، سنه لا يتجاوز 50سنة، أكثر ما تتمناه أن يكون أرملا بأبناء تكون لهم نعم الأمّ، وشرطها أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135721

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