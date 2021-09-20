من البليدة عروسك لدينا

أجمل الأقدار أن تلاقينا بمن هم أجدر بنا قلبا وقالبا وروحا. وجميل قدري أنني تعرفت على خدمات مركز الأثير التي حمستني حتى أكون من بين المشتركات والباحثات عن النصيب.

أنا سارة من مدينة الورود البلدية، أطل من شرفة 35من عمري، عزباء، أشغل منصب أستاذة في الطور المتوسط، جميلة وحنونة ومسؤولة، نقائي وعيشي على سجيتي من بين الخصال التي أهلتني أن أظفر بمحبة وإحترام من حولي. أريد أن يكون لي فرصة أن أتعرف على رجل حياتي الذي سيكون مقدمه عليّ مقدم الهناء والراحة. أكثر ما أتمناه أن يكون صاحب النصيب من ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز45سنة، أريده أعزبا كما أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد. كما أشير أنني أشترطه موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

الرقم السري : 135605

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