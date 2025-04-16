قناة النهار من التبعية إلى الإنتاج ومن الرؤية إلى الإنجاز..”موعد مع النجاح” بقلم قناة النهار نشر في 16 أفريل 2025 - 15:47 شارك غرِّد أرسل 50 0 من التبعية إلى الإنتاج ومن الرؤية إلى الإنجاز..”موعد مع النجاح” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/b9ifz اقرأ أيضا شاهد..الفانتازيا تصنع جو إستثنائي أمام مقر النهار قناة النهار 01 أفريل الرئيس تبون يؤدي صلاة العيد بجامع الجزائر قناة النهار 31 مارس أزيد من 19 ألف دج للغرام..إرتفاع رهيب في أسعار الذهب قناة النهار 09 أفريل مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال و وزير الإتصال في زيارة معايدة لمجمع النهار قناة النهار 01 أفريل شاهد..رئيس الجمهورية يتلقى تهاني عيد الفطر المبارك قناة النهار 31 مارس بشار:أسواق الماشية تشهد حركية في عمليتي البيع والشراء قناة النهار 12 أفريل سوق أهراس / تدخل فرق الغطس أثناء عملية البحث على الغريق بسد واد جدرة قناة النهار 05 أفريل في ظل غلاء البطاطا في الأسواق..هذا هو سعرها عند الفلاح ! قناة النهار 09 أفريل صريح جدا / صيام أيام الصابرين عند الجزائريين .. فضل كبير وأجر عظيم قناة النهار 03 أفريل