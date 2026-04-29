من التدقيق إلى النتائج النهائية… مسابقة الأساتذة تدخل المنعرج الأخير

تدخل مسابقة توظيف الأساتذةفي قطاع التربية مراحلها الأخيرة، حيث تم الشروع في تنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية الدقيقة. التي تسبق الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية. في إطار ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

وفي هذا السياق، انطلقت عملية التدقيق في سلم التنقيط الفردي. لكل مترشح ابتداءً من اليوم 29 أفريل، على أن تستمر إلى غاية 12 ماي، وهي مرحلة أساسية. تهدف إلى مراجعة النقاط الممنوحة والتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة في التقييم.

عقب ذلك، سيتم ترتيب المترشحين بناء على النتائج المحصل عليها وفق سلم التنقيط، وذلك في أجل أقصاه 13 ماي 2026. حيث يتم إعداد القوائم الأولية للناجحين والاحتياطيين وفق الاستحقاق.

ومن المرتقب أن يتم تبليغ القوائم النهائية للناجحين. وكذا قوائم الاحتياط قبل تاريخ 18 ماي، بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة.

كما سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للمترشحين بعد الانتهاء من عملية التدقيق والمصادقة الرسمية. على القوائم من طرف مصالح الوظيفة العمومية. ما يضفي الطابع القانوني النهائي على النتائج.

وتُعد هذه المراحل الأخيرة حاسمة في مسار المسابقة، إذ تعكس حرص الوزارة على ضمان النزاهة والشفافية. في التوظيف، وتمكين القطاع التربوي من كفاءات مؤهلة تدعم المنظومة التعليمية.