من الحالات النادرة.. إستئصال ورم بوزن 10كلغ من رحم خمسينية بوهران

أجرى فربق طبي بمصلحة الجراحة العامة التابعة للمؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر بوهران. عملية ناجحة تم خلالها استئصال ورم بوزن قرابة الـ 10 كلغ. كان على مستوى المبيض الايسر لرحم سيدة في الخمسينيات من العمر.

البروفسور شاذلي نورالدين المختص في الجراحة العامة اكد أن هذه الحالة من الحالات النادرة. حيث كانت المريضة حاملة لهذا الورم منذ أكثر من سنتين سبب لها تضخمه مضاعفات صحية أخرى.

وقد استدعت حالتها الحرجة إخضاعها لعملية جراحية مستعجلة ومعقدة دامت ساعة من الزمن من قبل فريق طبي كفء. تكللت باستئصال الورم الذي بلغ قطره الـ 60سم حوالي الـ 10 كلغ وانقاذ المريضة التي هي في حالة صحية جيدة.