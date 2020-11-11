من الشرق الجزائري.. إبنة الخمسين تحب النجاح ستجعلك قرّة للعين

ليس الرجل وحده من حقه النجاح والتألق وتكوين نفسه، فارتأيت أن أبني لنفسي كيانا أنافس به الرجل وأضحد الأقاويل التي تنادي بانكسار المرأة وانهزاميتها.

تفوقت وحققت النجاح الكبير، ما جعلني اليوم أكون سيّدة نفسي، فدرست ونجحت وتبوأت أهم المناصب في إحدى الشركات العمومية، وها أنا اليوم أرتقي وأرتقي وقد بلغت عنان السماء من النجاح، فكوّنت نفسي وتمكنت من تأمين مسكن وسيارة، وانفردت بعصاميتي التي باتت عنوانا لحياتي.

أنا امرأة محترمة من إحدى ولايات الشرق الجزائري، حباني الله بجمال المظهر والمنظر، مسؤولة وكفأة ويمكن الإتكال عليّ، في العقد الخامس من عمري، يتيمة الوالدين، كتب عليّ الطلاق الذي عصف بحياتي، إلا أنني فضلت عدم الخنوع للحزن، وأنا اليوم أطمح أن يلاقيني النصيب برجل صادق ومحترم، من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنه لا يتجاوز 65 عاما، أقبله مطلقا أو أرمل من دون أولاد، أريد أن تكون لي بداية حقيقية مع رجل يتقبل كياني ويمضي معي إلى عالم يضفي عليّ فيه السعادة والاحتواء.

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