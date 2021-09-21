من الشرق يريدها حليمة وحنونة

من إحدى ولايات الشرق. عانقنا أمل أن يعثر عادل على شريكة حياته، فبعد الطلاق الذي مني به لم يعد أمامه إلا أن يبدأ من الصفر مع من تقدره وتؤمن به وتمضي معه في رحلة البحث عن الإستقرار.

عادل في الـ 45 من عمره، رجل يعمل بجد ونشاط، لديه سكن خاص وجميل ينتظر من تكون فيه أميرة متوجة. لا يريد صاحب ثالث إعلان لنا في هذا الركن سوى أن تكون من سترافقه حنونة وحليمة، من ولايات الشرق أو الغرب أو الوسط، سنها مناسب لسنّه، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري : 135609

لتفاعلاتكم وآرائكم يرجى التواصل مع المرشدات في مركز الأثير عبر الأرقام التالية: 3800.3801.3002 طيلة أيام الأسبوع .

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802