من الضروري تجنبها.. هذه 6 أسباب “مدمّرة” للعين تقود إلى ارتداء النظارات

يقوم الإنسان عندما يتقدم في العمر،بعادات سيئة يجري ارتكابها يوميا. الأمر الذي يضطر إلى ارتداء نظارات طبية من أجل الرؤية بشكل أوضح.

وتشير بيانات موقع “ستاتيستا”، إلى أن 64.3 بالمئة من الأشخاص كانوا يرتدون النظارات الطبية سنة 2016. وتنصح المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها باتباع جملة من النصائح، لأجل حماية العين وقدرتها على الإبصار بشكل جيد.

كما أن النظام الغذائي مهم جدا لصحة العين، لأن السمنة تؤدي إلى اضطرابات صحية تؤثر على صحة العين مثل السكري.

في بعض الأحيان، يكون تراجع البصر أمرا وراثيا، ولذلك، يوصي الخبراء بالحديث إلى أفراد العائلة. من أجل معرفة ما إذا كانوا يعانون أي اضطرابات في صحة العين. وفي حال كانت ثمة اضطرابات وراثية، فإن الشخص عليه بالحرص والوقاية أو إجراء الفحوص الدورية بشكل مسبق، وعندئذ، سيتفادى حدوث تراجع كبير في قدرات العين.

كما يوصي الخبراء بارتداء النظارات الواقية عند القيام بأعمال قد تلحق ضررا بالعين. لا سيما عند استخدام منتجات أو مبيدات قد تكون مؤذية. ومن شأن هذه النظارات الواقية أن تحول دون وقوع الكثير من الحوادث.

التدخين يزيد من تراجع البصر أيضا، لأنه يسبب اضطرابا يعرف بالتنكس البقعي الجاف. وبالتالي، فإن الإقلاع عن السجائر مطلوب بشكل فوري لأجل وقف الضرر.

كما يجب ارتداء النظارات الشمسية، فهي تحمي من الأشعة فوق البنفسجية ذات الضرر الكبير على العين. كما يتعين شراء نظارات شمسية ذات جودة يمكنها أن تحول دون وصول نحو 99 إلى 100 بالمئة من تلك الأشعة المضرة. وتفادي لمس العين أو إزالة العدسات اللاصقة، دون غسل اليد وتعقيمها.

لا تتعب العين كثيرا، واحرص على إراحتها، لا سيما إذا كنت ممن يعملون أمام جهاز الكمبيوتر لفترة طويلة، فبعد مضي 20 دقيقة مثلا من الانهماك في الشاشة، ينصح الخبراء بالنظر إلى الأفق أو شيء آخر.

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