«من الضروري رفع احتياطي الكهرباء بالمناطق النائية»

بعدما غرقت عين ڤزام الحدودية في ظلام دامس.. المدير العام لسونلغاز يؤكد:

أكد الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز، محمد عرقاب، لدى زيارته للمقاطعة الإدارية عين ڤزام بمعية السلطات المحلية للوقوف على الانقطاع المتكرر الذي شهدته عين ڤزام الحدودية في الفترة الأخيرة، أن الدولة تولي أهمية بالغة لتحسين نوعية الخدمات بالمناطق الحدودية،

حيث ألح على ضرورة رفع احتياطي طاقة الكهرباء إلى 50 من المئة بالمناطق النائية، الأمر الذي يسمح بمواجهة أي طارئ، حيث أقر بأن الخلل في إنتاج الكهرباء بعين ڤزام ناتج عن عطل أصاب 5 مولدات، الأمر الذي جعلها تفقد أكثر من 7 ميغاواط، كونها تنتج 14 ميغاواط، حيث تم وضع خطة الطريق من خلال التدخل بإصلاح المعدات وجلب أخرى بقدرة 12 ميغاواط، وتسعى الشركة إلى تحقيق 15 ميغاواط لمواجهة أي عطب مستقبلا.

ويضيف عرقاب أنه تم تجهيز فريق للتوزيع وتمشيط كل الشبكة، لمراعاة الأعطاب قبل حدوثها، وأوضح أنه «يتعين وضع ورقة طريق لرفع احتياطي طاقة الكهرباء إلى 50 من المئة، بدلا من 30 من المئة الحالية، بالمناطق النائية»، مما يسمح مستقبلا باستعمال هذا الاحتياط لمواجهة أي طارئ في التموين، وسيتم إنجاز خط رابع لتحسين توزيع الكهرباء بمنطقة عين ڤزام، حيث تقوم حاليا فرقة تقنية من ورڤلة بعملية مسح شامل لكل الشبكة بغية تفادي الأعطاب، مستقبلا، ومن المنتظر إعداد دراسة لإنجاز محطة إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بهذه المنطقة من أقصى الجنوب.

من جهة أخرى، استحسن المواطنون الزيارة كونها الأولى للمدير العام إلى هذه الناحية، أملا في تجسيد البرامج على أرض الواقع وتفاديا للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، لاسيما في ظل درجات الحرارة العالية التي تشهدها المنطقة.