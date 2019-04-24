من العاصمة يبحث عن بنت الحلال

رجل واع ورصين من الجزائر العاصمة، يبلغ من العمر 46 سنة، مطلق لديه أبناء تحت حضانة الأم، وسيم ويحظى بالقبول لدى كل الناس.

يبدو أقل من عمره الحقيقي ويمتلك مسكنا خاصا، يعمل في مجال التجارة، يبحث عن زوجة صالحة تعينه على الاستمرار بما يرضي الله.

يقبلها من أية منطقة في القطر الجزائري، يشترط زوجة جميلة الشكل وطويلة القامة.

يتراوح عمرها ما بين 25 و37 عاما، لا يمانع إن كانت عاملة مستقرة أو ماكثة في البيت، يعدها بعلاقة مثالية.

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الرقم السري : 131351

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