من الغرب يبحثون عن رفيقة الدرب

وعدنا فيما سبق أننا سنعرّج على كل ربوع الوطن وأن تكون لنا زيارة لكل منطقة من بلدنا الحبيب، ومثلما عرضنا إعلانات لرجال من مناطق أخرى في البلاد، ها نحن اليوم نحط الرحال في الغرب ونعرض عليكم مجموعة من خيرة رجالها يرغبون في الزواج، فإن كنت تتمنين أن تعثري على رفيق الدرب، فلا تتأخري في اختيار ابن الغرب.

من تكون لحسام ونيسة ورفيقة على سنة خير الأنام؟

من ولاية وهران عاصمة الغرب، ومن أهلها الكرام، نقدم لكم عرضا لرجل جاد وصادق يريد إتمام نصف الدين على سنة الله ونبيه خير المرسلين.

حسام، شاب طيب ورصين، يبلغ من العمر 40 سنة، مطلق من دون أولاد، موظف في سلك الأمن ولديه مسكن خاص، طويل القامة وخمري.

غايته الزواج من امرأة صالحة تعينه في السراء والضراء، سنها يتراوح بين 30 و42 عاما، لا بأس إن كانت أرملة أو مطلقة بولد على الأكثر، يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت، من أي ولاية من الوطن، وتكون ذات أخلاق ومقبولة الشكل.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133474

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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مشروعي عفيف وقصدي شريف.. فمن تمنحني الثقة وتكون زوجة صالحة لي؟

خالد، رجل من ولاية تيارت، في أمس الحاجة لمن تساعده على إتمام أهم مشروع في حياته، زوجة صالحة تكون له خير متاع، تخفف عنه المتاعب ويحصل معها العفّة والستر.

خالد رجل مطلق وليس لديه أولاد، يبلغ من العمر 45 سنة، موظف مستقر ويملك مسكنا خاصا، يرغب في التجديد والتعرف على زوجة تكون له قرّة العين، يريدها من إحدى ولايات الغرب، سنها لا يتجاوز ٣٣ عاما، تكون عازبة، وحبذا لو تكون عاملة

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133475

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر