 من القارات الخمس.. عطاف يُجري بنيويورك محادثات مع وزراء خارجية عدد من الدول

أجرى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف بنيويورك محادثات مع وزراء خارجية. عدد من الدول من القارات الخمس.

ويتعلق الأمر بكل من أوغندا، إرتيريا، بوروندي، الهند، فنزويلا البوليفارية، بيلاروسيا، سلطة بروناي دار السلام، و جمهورية المالديف.

واستعرض وزير الدولة من نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الإقليمية. والدولية والتعاون الاقتصادي.