من القلب وإليه

لا أحد يعلم ما أصابك ولا أحد يعلم كيف هي معركتك مع الحياة، وما الذي زعزع أمانك وقتل عفويتك، وكم كافحت وكم خسرت، لا أحد يعلم حقا من أنت إلا الله، فلا تشك إلا له ولا تظهر ضعفك إلا أمامه.

الله وحده من يرانا من الداخل وهذا وحده بحر طمأنينة.

عندما تضيق عليك الدنيا ويقسو عليك من حولك، تذكّر بأنّ الله لم يقسو عليك وسيرسل لك حبل نجاتك من حيث لا تحتسب، فقط قل: يا رب.

نامو على يقين أن الله قادر أن يغير الأوضاع ، قادر أن يبدل حالكم بحال أفضل في طرفة عين.

و مدنا بالطمأنينة كي نتجاوز الأيام إن ثقلت وألهمنا صبرا على ما لا نطيق يا الله.

مع الله ستنهمر العطايا على قلبك كالغيث حتى يرتوي قلبك جبرا، إطمئن فمع الله لا مجال للخذلان.

هو أنيس التائهين، هو دليل الحائرين، هو الله.