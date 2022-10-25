من القواعد الثمينة للإستقرار النفسي
من القواعد الثمينة للإستقرار النفسي
حتى تحيا الإستقرار النفسي وتلامس السعادة والسكينة قلبك إليك هذه القواعد الثمينة….
*لا تراقب مكانا لم يكن لك: كن أنت الغني والمستغني.
*غالبا موقف واحد كفيل بأن يجعلك تضع نقطة إنتهاء لبعض الأشخاص في حياتك، لذلك لا تمنح الفرص لمن لا يستحقها.
من القواعد الثمينة للإستقرار النفسي
*أفضل إنتقام ممّن قاموا بأذيّتك هو أن تكون سعيدا، فليس هناك ما يثير جنونهم أكثر من رؤيتك تستمتع.
*لا تجعل حياتك وخصوصا سعادتك بين يديّ أي شخص، لذلك ترفّع وإسمو وعش حرا بلا قيود.
*كن لنفسك المشجع كما كن لإرادتك المحفز ولا تنتظر الثناء من أحد.
*تعلّم من العثرات ولا تخجل من الفشل، وإجعل من كل تراجع وثبة نحو الأمام.
*إحتوي ذاتك ولا تحملها ما لا طاقة لها به وكن بها رحيما.
*قوّي عزيمتك وإنجح من أجل من سيفرحون لنجاحك.
*تريث وإمنح كل خطوة وقتها ولا تتسرع، ففي العجلة الندامة.
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نكتة الرجل الحكيم
يحكى أنه كان هناك رجل حكيم يأتي إليه الناس من كل مكان لاستشارته. لكنهم كانوا في كل مرّة يحدّثونه عن نفس المشاكل كذلك المصاعب التي تواجههم، حتى سئم منهم.
وفي يوم من الأيام، حيث جمعهم الرجل الحكيم وقصّ عليهم نكتة طريفة، فانفجر الجميع ضاحكين، بعد بضع دقائق، قصّ عليهم النكتة ذاتها مرّة أخرى، فابتسم عدد قليل منهم، ثمّ ما لبث أن قصّ الطرفة مرّة ثالثة، فلم يضحك أحد، عندها ابتسم الحكيم حيث قال:”لا يمكنكم أن تضحكوا على النكتة نفسها أكثر من مرّة، فلماذا تستمرون بالتذمر والبكاء على نفس المشاكل في كلّ مرة؟!”
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