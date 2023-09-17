من القواعد الثمينة للإستقرار النفسي

حتى تحيا الإستقرار النفسي وتلامس السعادة والسكينة. قلبك إليك هذه القواعد الثمينة….

*لا تراقب مكانا لم يكن لك: كن أنت الغني والمستغني.

*غالبا موقف واحد كفيل بأن يجعلك تضع نقطة إنتهاء لبعض الأشخاص في حياتك، فلا تمنح الفرص لمن لا يستحقها.

من القواعد الثمينة للإستقرار النفسي

*أفضل إنتقام ممّن قاموا بأذيّتك هو أن تكون سعيدا، فليس هناك ما يثير جنونهم أكثر من رؤيتك تستمتع.

*لا تجعل حياتك وخصوصا سعادتك بين يديّ أي شخص، ترفّع وإسمو وعش حرا بلا قيود.

*كن لنفسك المشجع. وكن لإرادتك المحفز ولا تنتظر الثناء من أحد.

*تعلّم من العثرات ولا تخجل من الفشل، وإجعل من كل تراجع وثبة نحو الأمام.

*احتوي ذاتك كما لا تحملها ما لا طاقة لها به وكن بها رحيما.

*كذلك قوّي عزيمتك. وانجح من أجل من سيفرحون لنجاحك.

*تريث وإمنح كل خطوة وقتها حيث لا تتسرع، ففي العجلة الندامة.

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للعبرة والتفكّر.

مهما طال أي شي.. فلن يستمر للأبد تعامل مع الأيام حيث وكأن كل يوم هو بداية جديد، فهناك أوقات نشعر فيها أنها النهاية، ثم نكتشف أنها البداية.. أجل البداية، مثلما هناك أبوابا نشعر أنها مغلقة، ثم نكتشف أنها المدخل الحقيقي..

واعلم.. إن لم تكن سعيدا داخليا لن تكون سعيدا خارجيا، إن لم تكن سعيدا كما أنت الآن. لن تكون سعيدا عندما تصبح ما على تريد، إن لم تكن سعيدا بما عندك الآن لن تكون سعيدا. عندما تحصل عليه لاحقا، إن لم تكن سعيدا بحياتك الآن لن تكون سعيدا بأي حياة أخرى.

أخي أختي زن كلماتك في كل أمور حياتك، واجعل مراعاة شعور الآخرين جزءاً من شخصيتك. حتى لا يأتي يوم تجدك فيه وحيداً مع جرحك.