من الكتاب المدرسي.. هكذا كانت أسئلة اللغة العربية لباك 2023

أجمع مترشحو شهادة البكالوريا دورة جوان 2023، في يومها الأول، أن أسئلة مادة اللغة العربية والتي أمتحن فيها التلاميذ صبيحة اليوم، كأول مادة لجميع الشعب، كانت في متناول الجميع.

وقال المترشحون، في تصريحات لميكروفون النهار، من مختلف ولايات الوطن، أن موضوعي اللغة العربية، كانا في المتناول، وتم دراستهما في المقرر السنوي.

وتمثل الموضوع الأول، بالنسبة لشعبة آداب وفلسفة، في شعر حول الثورة الجزائرية “مقاومة الأوراس”. فيما تناول الموضوع الثاني نصا يتحدث حول السعادة والتضحية.

وذهب معظم التلاميذ إلى القول بأن أسئلة الموضوع الثاني كانت أسهل من موضوع الشعر.

فيما كشف أستاذ للغة العربية، في تصريح لتلفزيون النهار، أن المواضيع بالنسبة لجميع الشعب، بنيت على الكتاب المدرسي.

مشيرا إلى أن نشاط النص التواصلي، كان له قيمة كبيرة في المواضيع. وأكد الأستاذ، أن الكتاب المدرسي يبقى وثيقة مهمة للتلميذ.

وحول طبيعة الأسئلة، قال الأستاذ أن المواضيع كانت في متناول الجميع، ولم تخرج عن البرنامج الدراسي.

وعن إمكانية الحصول على العلامة الكاملة في مادة اللغة العربية، اعتبر الأستاذ أن الأمر صعب جدا، لأنها تتناول أسئلة فكرية.

هذا ويستعد تلاميذ جميع الشعب، لإجتياز مادة التربية الإسلامية في الفترة المسائية.

وشرع صبيحة اليوم الأحد، أزيد من 790 ألف مترشح في اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2023.

ويقدر العدد الإجمالي للمترشحين لهذا الامتحان بـ 790.515 من بينهم 269.539 مترشح حر. موزعين على 2674 مركزا عبر التراب الوطني.

ويمتحن المترشحين، في 6 شعب هي العلوم الطبيعة والحياة. الرياضيات، الرياضيات التقنية، التسيير والاقتصاد، اللغات الأجنبية والفلسفة.

وقد بلغ عدد مراكز تجميع أوراق الامتحان 18 مركزا، في حين خصص 88 مركزا للتصحيح.