من المرتقب أن يتم الاعلان عنها خلال ساعات.. حركة واسعة في صفوف رؤساء أمن الولايات والدوائر

يرتقب أن تعلن المديرية العامة للأمن الوطني عن إجراء تغييرات واسعة في صفوف رؤساء أمن الولايات والدوائر اجراها المدير العام للأمن الوطني فريد زين الدين بن الشيخ.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار أون لاين” فإن الحركة من المرتقب أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني.

وكان المدير العام للامن الوطني زين الدين فريد بن شيخ قد أجرى في وقت سابق حركة في صفوف إطارات المديرية.

أين أنهى المدير العام للأمن الوطني مهام مهام رئيس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة بأمن ولاية الجزائر كراع ياسين.

كما تم تعيين في حركة شهر مارس المنصرم مراقب الشرطة لزرڤ غالي أمينا عاما للمديرية العامة للأمن الوطني، وكذا تعيين مراقب الشرطة سعيداني هشام رئيسا للديوان بالمديرية العامة للأمن الوطني.