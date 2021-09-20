من الوسط فتاة أحلام ولا في الأحلام

كيّسة، نبيهة، جميلة ومحترمة بدون مبالغة هذه مواصفات شابة في ال45من عمرها، قصدتنا لإيمانها برسالتنا ولعلمها بصدق من يطرق أبوابنا. عولت وأصرّت أن يكون النصيب على يد مركز الأثير.

صارحتنا صاحبة أول إعلان في ركننا هذا بصدق نيتها في العثور على من يفهمها ويمد لها يده حتى تكون له السند والعزوة، فهي شابة تدير أمور البيت بحنكة وتقدس رسالة المرأة التي تسخر حياتها في تربية أبنائها ورعاية بيتها وزوجها. لا شرط لإبنة الوسط سوى أن يكون من سيحلق بها عاليا من إحدى مناطق الوسط،موظف مستقر، وأما عن سنه فهي تريده أن لا يتجاوز50سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بطفلين سترعاهما أحسن رعاية وتهتم بهما وتغدق عليهما بالحنان.

الرقم السري : 135601

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